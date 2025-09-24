Lecție de omenie din partea motocicliștilor • Peste 11.000 euro adunați pentru Fredy

Prietenul la nevoie se cunoaște, asta a demonstrat comunitatea de motocicliști din Baia Mare, Maramureș și nu numai, cu ocazia partyului caritabil, organizat în cinstea lui Fredy. Reprezentanții Clubului Rock N’Road, care au pus pe picioare evenimentul, au anunțat că s-au adunat 11.800 euro, pentru Fredy și familia sa. Manifestarea a avut loc sâmbătă, la sediul clubului, unde au urcat pe scenă nu mai puțin de 18 trupe sau artiști. În total, au fost 16 ore de concerte, iar publicul a fost unul pe măsură. Alfred Boca (Fredy) a adresat mulțumiri tuturor celor care i-au fost alături, familiei, Clubului Rock N’Road care a organizat evenimentul și tuturor persoanelor care s-au implicat în acest eveniment.