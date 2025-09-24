Medalii „galactice” la „Cupa Sătmarului”

Galactic Dance Baia Mare a participat, în 20 septembrie, la Cupa Sătmarului, competiție de Ranking la dans sportiv. Ajunsă la ediția 14, Cupa Sătmarului a fost organizată de Federația Română de Dans Sportiv și Royal Dance Club Satu Mare.

Perechea formată din Sergiu Chioreanu și Emma Pop (Dancelight Baia Mare) s-a clasat pe locul 2 la Open Basic Standard Tineret și Adulți; locul 4 Open Basic Latino Tineret și Adulți, respectiv locul 5 Open Standard Tineret și Adulți.

Denis Simorne (Medio Monte Baia Sprie) și Miruna Chincea s-au situat pe locul 1 Open Standard Tineret și Adulți.

Perechea Răzvan Iuhas – Maria Todoran a încheiat competiția pe locul 6 la clasa E 14-15 ani.

Kevin Bondrea și Sofia Berinde au terminat pe locul 4 la Precompetițional 10-11 ani 2 Dansuri.

Răzvan Borșe (Dancelight Baia Mare) și Ilaria Borșa au obținut locul 3 la clasa Hobby 12-13 ani.

Sarllot Lorincz a câștigat locul 1 la Solo Fete Argint 8-11 ani.

Ilinca Stavina a încheiat pe locul 3 la Solo Fete Bronz 10-11 ani.

Hilda Blankenberg s-a clasat pe locul 6 la Solo Fete Bronz 10-11;

Aylin Ciorbă a terminat pe locul 4 la Solo Fete Argint 8-11 ani.

Laura Big s-a plasat pe locul 4 la Solo Fete Bronz 8-9 ani, iar Sarllot și Ilinca au ocupat locul 5 la Duo.