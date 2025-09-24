Moment istoric pentru Școala de pictură de la Baia Mare

La Muzeul Național de Artă al României a fost vernisată expoziția-eveniment „Joszef Klein și Școala de la Baia Mare”, organizată în parteneriat cu Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”. Evenimentul marchează o dublă sărbătoare: celebrarea operei lui József Klein ca membru al Coloniei artistice de la Baia Mare, deschiderea oficială a expozițiilor jubiliare dedicate celor 130 de ani de la înființarea Școlii de pictură de la Baia Mare. Lucrările provin din patrimoniul Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, alături de piese valoroase de la alte instituții muzeale.