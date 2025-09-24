Se caută soluții pentru ca liceenii din Țara Lăpușului să aibă transportul gratuit către școală

Primarii din Țara Lăpușului cu reprezentanții elevilor pentru a dezbate o problemă extrem de importantă pentru toți: naveta elevilor care studiază la liceul lăpușean.

Astfel, autoritățile administrației locale caută cele mai bune soluții pentru a-i ajuta pe elevi să nu mai plătească naveta către școală: „Alături de colegi primari din Țara Lăpușului și reprezentanți ai autorităților locale, am răspuns invitației Consiliului Elevilor al Liceului Teoretic Petru Rareș la o discuție extrem de productivă referitoare la naveta elevilor de la domiciliul acestora până la liceele din orașul nostru. Am analizat împreună modul în care putem oferi copiilor noștri condiții cât mai bune de transport, fără ca ei să fie nevoiți să mai suporte financiar o parte din abonamentele lunare. Sunt convins că vom găsi cele mai bune soluții pentru satisfacerea nevoilor tuturor și asigurarea unui proces educațional de calitate! Îi felicit pe cei tineri pentru inițiativă”, a spus Vlad Herman, primarul din Târgu Lăpuș.