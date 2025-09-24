Standul Asociației Esperando, un succes la Sărbătoarea Castanelor

Standul Esperando a fost extrem de vizitat de Sărbătoarea Castanelor. Pe lângă cei care au cumpărat un suvenir realizat de beneficiarii asociației, au fost și numeroși copilași dornici să ia parte la atelierele de creație organizate.

„Mulțumim tuturor celor care au trecut în acest weekend pe la standul Esperando și au ales produsele noastre speciale. Astfel, le-ați transmis persoanelor cu nevoi speciale, care au creat cu drag aceste obiecte, un mesaj de încurajare și le-ați confirmat că munca lor este apreciată. De asemenea, am fost încântați să vedem că la cele două ateliere de creație ni s-au alăturat copilași curioși și veseli și am putut să le facem o bucurie”, au precizat responsabilii Asociației.