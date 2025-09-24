Un japonez, cetățean de onoare al orașului Sighetu Marmației

Autoritățile sighetene i-au conferit titlul de Cetățean de Onoare lui Miya KOSEI, un japonez care a dus peste hotare imaginea județului Maramureș. Decizia a fost adoptată în ședința Consiliului Local.

„În 19 septembrie 2025, la Primăria Sighetu Marmației am avut bucuria de a primi vizita distinsului fotograf japonez, însoțit de soția sa, onorabil intelectual al Japoniei, ocazie cu care i-am înmânat oficial diploma de Cetățean de Onoare. A fost un moment simbolic, de recunoaștere a eforturilor și pasiunii celor 60 de ani dedicați promovării în lume a țării noastre și mai ales a Maramureșului. Suntem recunoscători domnului Ioan Mariș, pentru demersurile întreprinse în vederea acordării acestei distincții și tuturor celor care astăzi au fost alături de Miya Kosei la acest important eveniment din viața domniei sale”, a precizat Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.