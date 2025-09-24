Victorie și urcăm pe locul secund • CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui 29-24 (12-10)

Două puncte a contabilizat CS Minaur din confruntarea de acasă, de luni seara, cu CSM Vaslui, din cadrul rundei 3 a Ligii Zimbrilor. Băimărenii au învins la primul meci în fața propriilor suporteri cu 29-24 (12-10) și au urcat pe locul secund, profitând și de eșecul celor de la Politehnica Timișoara.

Oaspeții au oferit o replică dârză în prima parte, context în care aceasta s-a derulat sub semnul echilibrului, însă în cea mai mare măsură cu Minaur la conducere: 6-4 (9), 10-7 (20), 11-8 (25), 12-9 (26). În cele patru minute rămase s-a mai înscris un gol, în contul vasluienilor, astfel că repriza se încheie cu un avans de două goluri de partea formației lui Nuno Farelo – 12-10.

În actul doi, Minaur este mult mai pragmatică și după cinci minute diferența crește la cinci lungimi – 16-11, iar peste două minute la șase – 18-12. Băimărenii scad din turație și permit oponentului să reducă distanța la jumătate – 20-17 (46), dar în trei minute gazdele refac avantajul de plus șase – 23-17. Minaur controlează și finalul de joc, perioadă în care se desprind și la șapte goluri – 27-20 (55), iar ultimul fluier consfințește un succes la cinci lungimi – 29-24.

În etapa viitoare, CS Minaur va avea parte de o deplasare complicată, la Poli Timișoara, echipă care tocmai a suferit întâiul eșec stagional, la CSU Suceava, acolo unde băimărenii învingeau în etapa inau­gurală cu 30-21.

Sala Polivalentă „Lascăr Pană” Baia Mare. Spectatori, aproximativ 500. Arbitri: Ionuț Tudor Ifrim – Alexandru Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț). Observator FRH: Marcel Sas Adăscăliței (Oradea). Aruncări de la 7m: 5-4 (transformate 4-2, au ratat Kozakevych, respectiv Malasinkas și Toboșaru). Minute de eliminare: 4-2.

CS Minaur Baia Mare: Makaria (15 intervenții, a apărat 2 aruncări de la 7 m), Terekhov – Kozakevych 8 (4 din 7 m), Da Silva Molino 5, Vujic 3, E. Pop 3, Botea 3, Cumpănici 2, Zeinlabdin 2, Kotrc 1, Sabou 1, Pavlov 1, Ardelean, Nagy, Fotache, Barbul. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop.

CSM Vaslui: Țenghea (5 intervenții), Rusu (7 intervenții, a apărat o aruncare de la 7 m) – Hanțaru 9, Pavlovic 5, Malasinkas 3 (2 din 7 m), Yashchanka 2, Vucicevic 1, Ștefan 1, Toboșaru 1, Armanu 1, Gal 1, Popa, Y. Pop, Hamzic, Păunescu, Aungurenci. Oficiali: Gabriel Armanu, Bogdan Pralea, Constantin Căldare, Dragoș Dumitru Soare.

Rezultate etapa 3: Dinamo București – CSM Constanța 37-24; CSM Sighișoara – HC Buzău 27-32; AHC Potaissa Turda – Universitatea Cluj-Napoca 35-32; CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui 29-24; CSU Suceava – SCM Politehnica Timișoara 39-37. CSM București a stat.

Etapa 4

Sâmbătă, 27 septembrie: Dinamo București – CSM Sighișoara (ora 18).

Duminică, 28 septembrie: CSM Constanța – CSM Vas­lui; Universitatea Cluj-Napoca – CSM București (ora 16); SCM Politehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare (ora 17.30); HC Buzău – AHC Potaissa Turda (ora 17.30, Pro Arena). CSU Suceava stă.