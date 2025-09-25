277 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 277 locuri de muncă vacante.

Se caută: agenți curățenie clădiri și mijloace de transport, agenți de securitate, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, bucătari, confecționeri, conducători auto, femei de serviciu, frezor universal, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, montator placaje interioare și exterioare, muncitori necalificați, patiseri, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent manager, asistent medical generalist, arhitect clădiri, consilier instituții publice, evaluator de competențe profesionale, ingineri, formatori, organizator/ conceptor/ consultant formare, referent de specialitate financiar-contabilitate.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (65):î

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• ajutor ospătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (3)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (15)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (6)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (15)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat în silvicultură (3)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• operator la prepararea produselor lactate (1)

• saltelar (1)

• spălător vehicule (3)

• tâmplar universal (3)

• vânzător (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (90):

• agent de securitate (1)

• ajutor bucătar (3)

• ajutor ospătar (3)

• ambalator manual (10)

• brutar (1)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer-asamblor articole din lemn (5)

• femeie de serviciu (4)

• frezor universal (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător pensiune turistică (6)

• manipulant mărfuri (11)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator montaj linii automate (1)

• șef linie fabricație (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• strungar la mașini de alezat (1)

• tapițer (16)

• tâmplar universal (9)

• ucenic (1)

• vânzător (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (39):

• ajutor bucătar (2)

• barman (2)

• brutar (1)

• croitor (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• femeie de serviciu (1)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (1)

• lucrător comercial (2)

• manager (1)

• mecanic auto (1)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator presă de transfer termic (10)

• ospătar (chelner) (2)

• stivuitorist (1)

• tehnician mecanic (1)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• vânzător (2)

Studii liceale – Liceu Teoretic (30):

• ambalator manual (1)

• casier (1)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător comercial (3)

• manager de întreprindere socială (2)

• manipulant mărfuri (3)

• operator, gestionar loto (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• patiser (1)

• stivuitorist (1)

• șef secție (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• vânzător (11)

Studii Profesionale – Școală Profesională (20):

• ajutor bucătar (1)

• asistent medical generalist (1)

• controlor calitate (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (1)

• fierar betonist (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• maseur (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• montator placaje interioare și exterioare (2)

• ospătar (chelner) (1)

• stivuitorist (1)

• strungar la strung carusel (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Profesionale – Înv. Compl. de Ucenici (4):

• lăcătuș mecanic (2)

• sudor cu arc electric cu electrod-fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Profesionale – Învățământ special (2):

• mecanic auto (1)

• tâmplar universal (1)

Studii Postliceale (10):

• asistent medical generalist (2)

• bucătar (2)

• electrician auto (1)

• lucrător gestionar (1)

• montator subansamble (2)

• tehnician veterinar (1)

• vânzător (1)

Studii Universitare (17):

• agent vânzări standarde și produse conexe (1)

• arhitect clădiri (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• evaluator de competențe profesionale (2)

• formator (2)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (2)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer energetică industrială (1)

• organizator/conceptor consultant formare (4)

• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)