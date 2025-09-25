Campanie pentru un stil de viață sănătos • Copiii au aflat regulile pentru o zi reușită

În perioada septembrie-octombrie 2025, specialiștii din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară desfășoară o amplă campanie dedicată promovării unui stil de viață sănătos, adresată atât copiilor, cât și persoanelor adulte. Astfel, ce mici au aflat regulile unei alimentații echilibrate și câtă mișcare este necesară zilnic.

„Începând cu această săptămână, un număr de 20 de copii, beneficiari ai centrelor sociale ale Direcției de Asistență Socială (DAS), au participat la sesiuni interactive unde au aflat cât de importantă este alimentația corectă, odihna suficientă și activitatea fizică zilnică. Sub sloganul «Fii activ! Mănâncă sănătos», copiii au descoperit reguli esențiale pentru o zi reușită: 1 oră de activitate fizică, maximum 2 ore petrecute în fața ecranelor, 3 porții de lactate, 3–4 porții de alimente proteice, 4 pahare cu lichide, 4 porții de cereale integrale, 3 porții de legume și 2 porții de fructe. Învățarea s-a încheiat într-o atmosferă veselă, cu activități de mișcare pe ritmuri muzicale, menite să le arate copiilor că sportul poate fi distractiv și plăcut”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.

În cadrul aceleiași campanii, 60 de persoane adulte au beneficiat de testarea gratuită a glicemiei și de măsurarea tensiunii arteriale, cu scopul depistării precoce a unor potențiale probleme de sănătate. Participanții au luat parte la o prezentare cu recomandări practice pentru o viață activă și sugestii concrete privind o alimentație echilibrată. La final, copiii și adulții au primit pachete cu produse de igienă și alimente, menite să încurajeze menținerea obiceiurilor sănătoase în viața de zi cu zi.