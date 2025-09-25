Ciprian Șerban anunță lucrări pe întreg lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, spune că de luni se va lucra pe întreg lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania, după ce CNIR a avizat joi proiectul de execuție pentru ultimii 20 de kilometri ai subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia.

„Încă un pas important pentru Autostrada care ne duce mai aproape de Europa : Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat, astăzi, Proiectul Tehnic de execuție pentru ultimii 20 de kilometri ai subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia, constructorul urmând să înceapă lucrările de luni, 29 septembrie 2025. Astfel, după emiterea Ordinului de începere, asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98 poate executa lucrările pe întreaga lungime a lotului de 28,5 kilometri din Autostrada A3-Transilvania”, a transmis Ciprian Șerban, joi, pe Facebook.

El spune că lucrările, începute în această vară pe primul sector de 8,5 kilometri de lângă Biharia, se desfășoară conform graficului.

Pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem ,,SPEED” pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

„O mobilizare foarte bună a celor doi constructori din România care lucrează pe cele două loturi de Autostradă de la Suplacu de Barcău la Biharia va permite ca, la finalul anului viitor să se circule pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău (jud. Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria”, spune ministrul Transporturilor.

Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia are o durată de 24 de luni, o valoare de 785 milioane lei, iar finanțarea este asigurată din Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat.

(sursa: Mediafax)