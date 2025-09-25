Complexul sportiv din Bârsana e iar în lucru

A mers încet, dar se face. Complexul sportiv de la Bârsana ar putea fi cel mai performant de pe Valea Izei, după finalizarea, prin CNI, a bazei sportive și a sălii de sport.

Edilul comunei ne spune că s-a ajuns la 60-70% și că speră la o finalizare anul acesta a complexului. Reamintim, la Bârsana s-a făcut sport și chiar performanță, la fel la Dragomirești, în timp ce alte comune vecine au terenuri și săli de sport, fără performanță, pe alocuri chiar fără activitate.