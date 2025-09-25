A mers încet, dar se face. Complexul sportiv de la Bârsana ar putea fi cel mai performant de pe Valea Izei, după finalizarea, prin CNI, a bazei sportive și a sălii de sport.
Edilul comunei ne spune că s-a ajuns la 60-70% și că speră la o finalizare anul acesta a complexului. Reamintim, la Bârsana s-a făcut sport și chiar performanță, la fel la Dragomirești, în timp ce alte comune vecine au terenuri și săli de sport, fără performanță, pe alocuri chiar fără activitate.
Complexul sportiv din Bârsana e iar în lucru
