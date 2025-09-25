DSP Maramureș • Vaccinul antigripal, tot mai puțin solicitat

Tot mai puțini maramureșeni aleg să se imunizeze împotriva gripei, în sezonul rece. Trendul vaccinării antigripale este unul descendent, spun responsabilii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș. În momentul de față, pacienții ridică vaccinul din farmacii, pe bază de rețetă și apoi merg în cabinetele medicilor de familie pentru a se imuniza.

„Campania de vaccinare antigripală a debutat la începutul lunii septembrie a anului curent. Direcția de Sănătate Publică nu mai gestionează stocarea și distribuția vaccinului antigripal către asistența medicală primară. Începând cu luna septembrie a anului 2023, acest vaccin se achiziționează din farmacii, în baza unei prescripții medicale eliberate de către medicul de familie. Decontarea acestuia se face fie în regim de compensare 50% din prețul de referință a DCI-urilor, fie în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCl-urilor în funcție de segmentul populațional. Deși în anii 2023 respectiv 2024, dozele de vaccin antigripal solicitate s-au situat în jurul valorii de 30.000 doze (30.028 doze pentru anul 2023 și 29.767 doze pentru anul 2024), la nivelul județului nostru, trendul este în continuă scădere în ultimii 5 ani”, au declarat oficialii DSP Maramureș.

Pe lângă categoriile vulnerabile, care primesc vaccinul gratuit sau la jumătate de preț, restul cetățenilor trebuie să-și cumpere vaccinul, dacă doresc să se imunizeze. La nivelul județului nostru cererile pe acest segment sunt destul de reduse.

„În anul 2024, pe lângă dozele prescrise în regim de compensare, 99 de doze de vaccin au fost efectuate prin achiziție proprie. Dozele de vaccin antigripal au fost prescrise atât pentru adulți cât și pentru copii. Medicii de familie au un rol esențial în promovarea vaccinării antigripale, dovada fiind numărul de doze de vaccin prescrise”, mai precizează DSP Maramureș.

Printre beneficiile vaccinului antigripal se numără profilaxia împotriva infecției cu virusul gripal. De asemenea, se reduce severitatea și durata simptomatologiei dar se diminuează riscul de a dezvolta complicații severe, spitalizări sau decese asociate gripei.