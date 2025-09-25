Handbaliștii de la Minaur, în vizită la CN „Vasile Lucaciu”

Echipa de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare a efectuat, marți, o vizită la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din municipiul reședință de județ. Vizită în care antrenorul Nuno Farelo și elevii acestuia le-au povestit liceenilor despre handbal și nu numai.

„Am povestit despre școală, sport și beneficiile acestora. Împreună am discutat despre importanța școlii, rolul sportului în viața de zi cu zi și satisfacțiile pe care le aduce pasiunea pentru mișcare. Sportul și educația merg mână în mână și formează caractere puternice”, se arată în postarea clubului băimărean.