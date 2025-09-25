În Baia Mare, secție de vot pentru alegerile din Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul permanent sau temporar în România sunt invitați să participe la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie.

Pentru acest scrutin vor fi deschise 23 de secții de votare, în 14 orașe din România: București, Iași, Brașov, Bacău, Baia Mare, Galați, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Suceava, Sibiu, Oradea, Timișoara și Târgu-Mureș.

În imaginea de mai jos se regăsesc adresele exacte ale fiecărei secții de votare. Alegătorii din județele apropiate sunt încurajați să aleagă secția cea mai convenabilă. De exemplu, cetățenilor din județul Satu Mare li se recomandă să se deplaseze la Baia Mare, dacă această opțiune le este mai facilă.