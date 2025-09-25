Meniu „de vis” pentru pacienții internați • Spitalul din Maramureș unde mănânci mai bine ca acasă

După vizitele ministrului Sănătății în spitalele din țară, pacienții internați încep să aibă condiții de spitalizare mai bune și asta se vede și la noi în județ.

În Maramureș, avem spitale care au fost date drept exemplu la nivel național, precum Spitalul de Boli Infecțioase, dar și unități unde este loc de mai bine, cum este cazul Spitalului de Pneumoftiziologie, unde încă lucrările de reabilitare nu s-au încheiat. Chiar și așa, noua conducere a unității medicale face eforturi pentru a face șederea celor spitalizați, cât mai confortabilă. În acest sens, reprezentanții spitalului au prezentat meniul servit pacienților internați, sub deviza alimentația echilibrată face parte din tratament. Astfel, spre exemplu, bolnavii au primit la micul dejun iaurt, mezeluri, unt, măsline, roșii și pește, alături de pâine și ceai. La prânz pacienții au servit o ciorbă și la felul doi sarmale cu smântână, sau orez cu carne și salată de roșii. Nici cina nu s-a lăsat mai prejos, cei internați primind un corn cu ciocolată, ceai, felii de mezeluri și cașcaval, alături de roșii și castraveți.