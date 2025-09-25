Parcarea în centrul orașului Târgu Lăpuș este strict interzisă!

Schimbări majore în ceea ce privește parcarea autovehiculelor în centrul orașului Târgu Lăpuș. De ieri nu mai este permisă parcarea pe drumul național care tranzitează localitatea, pentru fluidificarea traficului. Singurele locuri în care se poate parca sunt doar cele amenajate de primărie, cu plată, dar există și alternative gratuite.

Astfel, se permite parcarea doar pe locurile amenajate sau în zonele indicate de către primărie. Șoferii pot utiliza aplicația TPARK pentru plata parcării în locurile acestea. De asemenea, pot parca gratuit în curtea primăriei sau în curtea pieței agroalimentare. Pentru a evita amenzile, conducătorii auto sunt sfătuiți de autorități să nu mai parcheze în zona Spitalului sau în zona Magazinului Mare și să folosească mijloacele de transport în co­mun – autobuzele electrice care au rute în fiecare sat aparținător orașului. ”Începând din fața spitalului și până în zona podului, implicit sectorul din fața magazinului mare și vechea poștă – casa de cultură, biserica ortodoxă – parcarea în aceste zone este interzisă. Poliția rutieră este responsabilă cu luarea măsurilor care se impun pentru cei care parchează pe aceste zone unde este interzisă parcarea. Este un drum național, așa că începând de acum se folosesc ambele benzi pe sens pentru a fluidiza circulația în oraș. Pentru cei care nu doresc să parcheze pe locurile amenajate de către primărie, și să plătească taxa de parcare, îi îndrumăm să parcheze în curte la primărie, unde parcarea este gratuită, și de acolo să vină peste pod, pe jos, în centrul orașului. De asemenea, cei care au de mers în zona spitalului, unde și acolo este o zonă destul de aglomerată și au apărut în ultima vreme numeroase evenimente rutiere, pot să parcheze gratuit în curte la piața agroalimentară de unde, la fel, în mai puțin de un minut, pot ajunge la spital”, a explicat Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.