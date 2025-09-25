Peste 40 de societăți comerciale și persoane fizice, verificate

Miercuri, 24 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul recoltării și valorificării ciupercilor, precum și a fraudelor din domeniul transporturilor de mărfuri cu risc fiscal ridicat.

Pe raza localităților Bușag și Cicârlău au fost instituite 2 filtre rutiere, fiind verificate mai multe autovehicule. De asemenea, pe tot parcursul acțiunii au fost verificate 44 societăți comerciale și 19 persoane fizice autorizate.

În urma verificărilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. De asemenea, a fost confiscată suma de 210 lei și au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în valoare de 26.000 lei.