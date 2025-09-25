Prelegeri și demonstrații incitante, susținute de Traian Tuș

Vineri, 26 septembrie 2025, în cadrul evenimentului „Noaptea Cercetătorilor”, între orele 18.30 – 20.30 știința va accelera timpul în cascadă și două ore vor trece precum două clipe. Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare vă invită să participați la o conferință specială, susținută de bine cunoscutul medaliat olimpic Traian Tuș, actualmente student la Oxford și autor al lucrării de succes „Psalmii Ororii”. Traian Rareș Tuș va susține două prelegeri, cu demonstrații mai mult decât incitante: „Pericole cosmice și cum să devenim stăpânii Universului” și „Viața și soarta stelelor”.