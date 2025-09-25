Vremea de stat deasupra norilor!

Superbe fenomene se petrec în aceste zile în zonele montane și depresionare ale Maramureșului.

Pe alocuri inversiune termică, pe alocuri prag jos de nori dat de diferențele de temperatură de la nivelul solului, de când cu roua, față de normal. Așa se face că, iar, Țara Lăpușului e învăluită de dimineață în nori, văzut de pe Pietriș, Țibleș ori Preluci. Se petrece și în zona Budești, la fel spre Bârsana, pe alocuri coincide cu ceața de pe râurile Lăpuș, Iza, Cosău etc. Superbe fenomene naturale, de văzut, dis de dimineață!