Arta războiului, războiul artei sau război de-amorul artei?

Există o asociație profesională, se numește ISW-Institutul pentru Studiul Războiului, care face analize pertinente la războaiele actuale. Documentate, mai ales. Avem și noi, o pagină de Facebook numită DefenseRomania, unde oameni care știu clar cu ce se papă războiul fac analize. Cam pe ei ar trebui să-i ascultăm, nu pe fel de fel de minianaliști. Nu de alta, dar pierdem nuanțe foarte importante.

Aflăm astfel că Trump are totuși o strategie de a încurca evoluția militară a Rusiei, aceea de a coborî prețul petrolului, împreună cu OPEC, până la 50 de dolari barilul, cât să nu-și mai poată Putin susține mașina de război. Ați și observat că au probleme în a-și face bugetul pe anul viitor, semn că deja pute ceva, iar barilul e pe la 60 de dolari. Dar nu ajunge. Europa pregătește măsuri prin care să interzică țărilor europene să mai cumpere gaz din Rusia. Nici prin interpuși, nu de alta, dar China, India sau Turcia ne-ar vinde cu drag gaz sau petrol rusesc. Și nu doar ei. Aflăm fără foarte mare stupoare că a fost concediat unul dintre directorii companiei austriece OMV, suspectat de spionaj pentru Rusia. Între timp, țările mici fac ce pot: Estonia face 40 kilometri de șanțuri antitanc, UE face zid de drone ucrainene, NATO finanțează împreună cu Israelul prima armă laser credibilă de doborât drone masiv. Apropo de Israel: la ONU, 142 de țări vor să recunoască Palestina, SUA folosește vetoul și blochează cererea de încetare imediată a focului acolo, în Gaza. Apropo de potența războinicilor de legendă…trupele speciale cecene atașate armatei Roșii trec printr-o epidemie de febră hemoragică, de la șoareci. I-or fi mâncat? India face scandal cu Rusia, deși e beneficiar net al războiului, cumpărând petrol la cel mai mic preț posibil, după ce a aflat că pe frontul ucrainean sunt 128 de indieni luați cu japca, prostiți, ce au fost repatriați, dar 18 nu vor să plece și alți 16 nu-s nicăieri. Cercetători serioși au dat publicității opt ținte strategice în Rusia ce ar putea grăbi finalul războiului. De la canalul Volga-Don la fabrica de drone din Tatarstan, la poduri, baze de flote etc.

În ce privește războiul economic, el se duce fără Rusia, cu SUA și China în prim-plan. Trump lansează Gold Card cu chipul lui, cu care imigranți de lux, de orice nație sau cu orice bube, pot deveni americani pentru un milion de dolari sau pentru două milioane, dacă-i plătește o companie. La fel, are de gând să ceară 100.000 de dolari celor ce vor să muncească sau studieze la ei, drept garanție. Între timp, China „cea obtuză” simte potențialul și invită profesioniști și studenți la ei, fără bani, ba și cu diverse beneficii. Tot în cadrul războiului comercial, alegerile făcute de Trump, acele taxe și războaie comerciale, inclusiv al drogurilor, au scumpit masiv legumele, fructele, alimentele, dar s-a ieftinit masiv cocaina! Unde dai și unde crapă! Beijingul a ordonat să nu se mai cumpere chipuri Nvidia din SUA. Dacă tot e război economic. Interesant, cifre recente arată că SUA e mai dependentă de bunurile europene decât a fost vreodată, importă chiar mai mult decât din China. „Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea întunecatei Chine. Să aibă un viitor prosper împreună!”, a răbufnit Donald Trump, când a înțeles că alții se aliază, nu-și taxează prietenii și forțează mâna aliaților. De unde reiese că unii chiar dețin arta războiului ba chiar l-au citit pe Sun Tzu, marele strateg, dacă tot l-au avut la îndemână: „Ține-ți aproape iar dușmanii și mai aproape./ Supremul rafinament în arta războiului este de a dejuca planurile inamicului./ Cei ce sunt experți în arta războiului supun armata inamică fără luptă. Ei cuceresc orașele fără a le asedia și doboară un stat fără operațiuni prelungite”.