Drumuri județene, reabilitate prin fonduri europene

Consiliul Județean Maramureș implementează proiectul Mara Nord care are ca obiectiv reabilitarea unui traseu de drumuri județene ce asigură conectivitatea cu rețeaua TEN-T, pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – viteza de circulație, siguranță rutieră, capacitatea portantă etc. De asemenea, prin acest program vor fi construite și vor fi modernizate alveolele pentru mijloacele de transport public la stațiile pentru pasageri, dispuse pe întreg traseul reabilitat până la finalizarea investiției. În plus, vor fi instalate stații de alimentare cu combustibili alternativi. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Regio Nord-Vest, se derulează până în 2027 și beneficiază de un sprijin de 253.153.800,00 lei.