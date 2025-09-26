În 24 septembrie, Camera Deputaților a adoptat o propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, cu o majoritate de 289 de voturi, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, ai cărui inițiatori sunt senatorul Cristian Niculescu-Țâgârlaș și senatorul Cătălin-Daniel Fenechiu.
Proiectul are ca obiect de reglementare întărirea protecției sociale a avocaților, prin:
• reglementarea posibilității acordării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizației de maternitate și a dreptului la ajutor pentru creșterea copilului pentru asigurații care au un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni realizat în ultimele 24 de luni anterior producerii riscului, cu condiția să nu realizeze venituri din profesie și să aibă achitate la zi obligațiile de plată către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților,
• abrogarea art. 95 din lege, pentru a permite continuarea sau reluarea activității profesionale fără obligația suspendării voluntare din exercițiul profesiei de avocat, concomitent cu dreptul de a primi ajutorul pentru creșterea copilului.
Prin aceste modificări se asigură avocaților un cadru de protecție socială echitabil, comparabil cu cel de care beneficiază alte profesii liberale. În plus, reglementările răspund unei realități practice, asigurând echilibrul dintre viața profesională și cea familială, în special în situațiile de maternitate și creștere a copilului, aspect care trebuie reglementat prin mecanisme legislative moderne și echitabile.
Proiectul a beneficiat de sprijinul deputaților Alina-Ștefania Gorghiu și Oana Murariu, a căror susținere și implicare constantă a determinat promovarea și adoptarea acestui proiect. Inițiativa a avut și susținerea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) care, printr-o implicare majoră, sprijin și dialog constructiv, au contribuit în mod decisiv la definitivarea și susținerea modificărilor legislative.
„Proiectul reprezintă o etapă esențială în modernizarea cadrului legislativ aplicabil profesiei de avocat, consolidând atât statutul acesteia, cât și mecanismele de protecție socială indispensabile. În calitate de inițiator, voi continua să promovez toate inițiativele menite să ofere profesiilor liberale din România, un statut social echilibrat și adaptat realităților contemporane” a menționat senator avocat Cristian Niculescu-Țâgârlaș.
Biroul Parlamentar senator
Cristian Niculescu-Țâgârlaș
