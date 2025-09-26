Primăria Baia Mare a fost gazda unui summit internațional ce a avut în prim-plan lemnul. Mai precis teme legate de soluții climatice, utilizarea circulară a lemnului și integrarea acestuia în arhitectura urbană.
„La noi în Maramureș, lemnul e sfânt. E parte din istoria noastră, din cultura și tradițiile pe care le păstrăm de sute de ani. Am trăit în case de lemn, ne-am rugat în biserici de lemn și am mâncat din boluri de lemn. Cu atât mai mult a fost o onoare pentru noi să găzduim la începutul acestei săptămâni în Baia Mare, în capitala Maramureșului, summitul internațional «The past, present and future of wood», eveniment la care au participat parteneri din România, Danemarca, Elveția și Anglia, reuniți în consorțiul Timberhaus. S-au discutat teme de actualitate legate de soluții climatice, utilizarea circulară a lemnului și integrarea acestuia în arhitectura urbană modernă. Am avut parte și de un moment simbolic la finalul celor două zile, în care am plantat împreună cu invitații noștri un copac în fața primăriei”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.
În Baia Mare, summit internațional cu reprezentanți din patru țări
