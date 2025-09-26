Înfrângere în restanță • Gloria Bistrița-Năsăud – CS Minaur Baia Mare 32-22 (16-13)

Miercuri s-a disputat restanța din cadrul etapei 3 a Ligii Florilor, cea dintre Gloria Bistrița-Năsăud și CS Minaur Baia Mare, încheiată cu victoria clară a gazdelor – 32-22 (16-13).

Despre meci nu ar fi prea multe de povestit, din perspectiva echipei noastre, care s-a prezentat onorabil în prima parte, dar a dezamăgit în partea secundă, când în special pe faza de atac nu am avut idei, chiar dacă tehnicianul Joao Florencio a preferat să riște și să joace 7 contra 6. Într-adevăr, detașarea Gloriei s-a conturat pe finalul meciului, în ultimele zece minute, de la scorul de 24-20. Însă trebuie să fim realiști și să recunoaștem faptul că Bistrița dispune de un lot mai valoros, bugetul le este net superior, iar victoria este logică, probabil că diferența este exagerată.

Teraplast Arena din Bistrița. Spectatori, aproximativ 2.500 spectatori. Arbitri: Daniela Enache și Corina Floriana Răduț (București). Observator FRH: Adrian Nacu (Târgu Mureș). Aruncări de la 7 m: 5-6 (toate transformate). Minute de eliminare: 10-12.

Gloria Bistrița: Măzăreanu Persecă, De Arruda (11 intervenții) – Burlachenko (nu a jucat), Kobylinska 5, Nusser, So Delgado Pinto 2, Laslo 6, Bazaliu (nu a jucat), Gutierrez Bermejo 2, Kaba Gassama, Zimny, Arcos Poveda 2, Stoica (nu a jucat), Kerekes (nu a jucat), Fujita 12 (5 din 7m), Ostase 3. Antrenor: Carlos Viver.

CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (11 intervenții, a marcat un gol), Tocaciu – Ianăși, Brîndusa (nu a jucat), Galinska 1, Quintino Ribeiro 1, Gomes Da Costa 3, Romaniuc, Naumenko, Woller 5 (4 din 7 m), Lăcusteanu, Papp 2, Lundback 3 (1 din 7 m), Ilyina 3, Spugnini Santome 3 (1 din 7 m), Mițicuș. Antrenori: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu.

Rezultate etapa a 3-a: CSM București – HC Dunărea Brăila 38-33; SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina 31-34; CSM Galați – HC Zalău 23-27; Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea 35-31; CSM Corona Brașov – CSM Târgu Jiu 41-23; Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare 32-22.

Sâmbătă, întâlnire acasă cu liderul

Fetele de la CS Minaur nu au timp de respiro fiindcă sâmbătă, 27 septembrie, au de disputat un nou joc dificil în Liga Florilor. În Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, de la ora 15.00, în direct la Pro Arena, băimărencele vor înfrunta liderul la zi, CSM Corona Brașov, o echipă care și-a depus candidatura, și în acest sezon, la un loc pe podium.

Formația de sub Tâmpa este lider datorită programului facil din acest debut de sezon, de care a profitat la maximum și a acumulat 6 puncte, după ce a învins CSM Galați, HC Zalău și CSM Târgu Jiu. Practic, meciul cu Minaur reprezintă primul test dificil al stagiunii actuale pentru echipa lui Bogdan Burcea.

Partida de mâine va fi arbitrată de Adrian Georgescu și Mihai Moldoveanu din Constanța, iar observator federal este Ioan Ciobanu din Bacău.

Program etapa 4

Sâmbătă, 27 septembrie: CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Brașov (ora 15, Pro Arena); SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău (ora 16); CSM Târgu Jiu – CSM Galați (ora 17.30); HC Dunărea Brăila – SCM Universitatea Craiova (ora 17.30, Pro Arena).

Miercuri, 1 octombrie: Rapid București – CSM București (ora 17.30, Pro Arena); CSM Slatina – Gloria Bistrița (ora 18).