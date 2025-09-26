Investiții importante la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie

În ziua în care elevii au pășit pentru prima dată în școala proaspăt renovată, la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, atmosfera a fost una de sărbătoare, pentru că fiecare detaliu – de la culoarea pereților luminoși până la mirosul de nou al mobilierului – le transmitea copiilor că efortul depus pentru a le oferi condiții mai bune de învățare a dat roade și că viitorul lor este cu adevărat o prioritate. Zâmbetele largi, privirile pline de curiozitate și bucuria de a descoperi săli moderne, curate și prietenoase au transformat acel moment într-o clipă unică, încărcată de emoție, care va rămâne mult timp în amintirea lor.

Entuziasmul a crescut și mai mult atunci când elevii au pășit în sălile de curs dotate cu table inteligente, care le vor face lecțiile interactive și captivante, cu table magnetice și imprimante ce le vor ușura munca de zi cu zi, dar și în laboratoarele moderne – laboratorul SMART, gândit special pentru a stimula creativitatea și gândirea critică, și laboratorul de informatică, dotat cu tehnologie de ultimă generație, unde vor putea descoperi tainele digitalizării. Pentru mulți dintre elevi, faptul că pot învăța într-un astfel de spațiu nou, sigur și adaptat nevoilor lor a însemnat nu doar un pas înainte în ceea ce privește confortul, ci și o dovadă că educația pe care o primesc este prețuită și sprijinită.

Reabilitarea Liceului Tehnologic din Baia Sprie avansează rapid, după decenii în care clădirea nu a beneficiat de nicio modernizare majoră. Unitatea școlară este beneficiara următoarelor proiecte:

1. Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic de Transporturi Auto în valoare de 11.801.137, 30 lei cu următoarele componente: lucrări de reabilitare termică a clădirii, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire, apă caldă, lucrări de modernizare a instalațiilor de iluminat, lucrări de recompartimentări interioare, montare 2 stații încărcare auto.

2. Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în valoare de 4.901.676, 03 lei cu următoarele componente: dotare cu mobilier a sălilor de clasă și a laboratoarelor școlare, achiziție și dotare cu echipamente digitale.

3. Creșterea eficienței energetice clădire internat și sală de sport în valoare de 11.697.406,05 lei cu următoarele componente: lucrări de reabilitare termică a clădirii, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire, apă caldă, lucrări de modernizare a instalațiilor de iluminat, lucrări de recompartimentări interioare, amenajare sală de sport și grupuri sanitare, montare 2 stații încărcare auto.

4. Reabilitarea curții interioare a școlii primare în valoare de 1.000.000 lei.

Pe lângă aceste investiții importante în infrastructura și dotarea școlii, elevii beneficiază de Programul Național Masă Sănătoasă din anul 2023, iar în anul 2025 valoarea acestui proiect este de 826.881 lei

„Fondurile PNRR accesate de către conducerea orașului Baia Sprie transformă complet unitatea de învățământ, oferind elevilor condiții moderne și sigure pentru studiu”, a precizat conducerea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie.