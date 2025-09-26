S-a dat startul unui proiect extrem de important pentru comunitatea locală din Poienile Izei. Este vorba despre reabilitarea integrală a drumurilor printr-un proiect cu finanțare europeană.
„A fost un moment cu adevărat important, pe care l-am așteptat împreună cu toți localnicii: am stabilit ultimele detalii tehnice și am dat startul lucrărilor de asfaltare și modernizare a străzilor din comuna noastră. Este un proiect european, un proiect pentru care am muncit mult și pentru care am obținut finanțarea. Nu este vorba doar de asfalt nou – străzile vor fi modernizate complet, cu șanțuri și rigole, astfel încât să arate așa cum ne dorim cu toții: curate, frumoase și demne de o comună europeană. Am început cu strada Bisericii, care va fi reabilitată în totalitate, de la sediul primăriei până la drumul de la Obrejă. Vom interveni, rând pe rând, pe toate străzile cuprinse în proiect, începând cu cele unde lucrările de canalizare sunt deja finalizate. Știu că nu a fost ușor până acum – lucrările de canalizare au condus la disconfort și deranj, dar a fost un pas necesar. Acum vine partea frumoasă: străzi noi, modernizate, așa cum le merită comunitatea noastră”, a declarat Mirela Lăcrimioara Bîrlea, primar al comunei.
Modernizarea completă a drumurilor din Poienile Izei
