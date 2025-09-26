În perioada 20-21 septembrie, la Timișoara, a avut loc seminarul național „Formarea inițială a profesorilor prin eTwinning”, un eveniment dedicat profesorilor mentori. La acest eveniment, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare a fost reprezentată de profesoarele de învățământ primar Blavenstein Mariana și Centeri Florentina.
Participanții au aprofundat etapele esențiale ale implementării proiectelor educaționale europene și au descoperit cum o idee bine structurată poate fi transformată într-o experiență autentică de învățare pentru elevi. Atelierele au subliniat importanța organizării eficiente, a utilizării resurselor digitale, a colaborării internaționale și a implicării active a elevilor în activități inovatoare. Profesorii mentori au exersat planificarea calendarului de activități, comunicarea cu partenerii europeni și adaptarea metodelor de predare la contextul internațional. Astfel, prin intermediul eTwinning, fiecare proiect devine o punte între clase din Europa, unde elevii colaborează, învață și își dezvoltă competențele digitale și interculturale.
Profesori de la Școala „Vasile Alecsandri”, la un seminar național
