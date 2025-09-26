Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită la Rona de Sus

ANUNŢ PUBLIC privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuite

SC FLEXIBIL SRL, cu sediul în comuna Recea, localitatea Săsar, str. Sub Dura nr. 3, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Creşterea competitivităţii Flexibil SRL prin investiţii în echipamente de producţie”, în comuna Recea, localitatea Săsar, str. Sub Dura nr. 3, judeţul Maramureş.

Decizia etapei de încadrare revizuite, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate – DJM Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, judeţul Maramureş şi la sediul SC FLEXIBIL SRL, cu sediul în comuna Recea, localitatea Săsar, str. Sub Dura nr. 3, judeţul Maramureş, în zilele de luni – joi, între orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://djmmm.anmap.gov.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate – DJM Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, judeţul Maramureş, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.