La Școala Gimnazială Rona de Sus, elevii clasei a II-a A au celebrat cu entuziasm Ziua Internațională a Păcii, o zi care amintește tuturor cât de importantă este înțelegerea, prietenia și armonia între oameni.
Activitatea a debutat cu jocul de energizare „Ghici cine?”, menit să aducă zâmbete și bună dispoziție, după care elevii au urmărit o prezentare interactivă care le-a stârnit curiozitatea și i-a ajutat să descopere semnificația acestei zile speciale. Prin activitatea de scriere, copiii și-au exprimat gândurile sincere despre pace – de ce este important să o sărbătorim, care sunt simbolurile ei și cum putem contribui, fiecare, la o lume mai bună. În semn de apreciere pentru implicare, creativitate și interes, la final elevii au fost răsplătiți cu recompense. Coordonatorii activității au fost: profesor-consilier școlar, Larisa Petrețchi și prof. înv. primar Violeta Lavița.
Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită la Rona de Sus
