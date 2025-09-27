Primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, a fost gazdă la primărie pentru o delegație mai…mică, la propriu. Este vorba despre micuții ”grădinari” din oraș care ”l-au băgat” în ședință pe alesul local.
”Prima și cea mai importantă ședință pe ziua de azi (n.r. joi) am avut-o alături de cei mai sinceri și hotărâți dintre băimăreni! Am primit acum o nouă lecție, de data aceasta din partea copilașilor de la grupa mare a Grădiniței Nr. 34, a căror «delegație oficială» am avut onoarea să o găzduiesc la primărie. Am învățat că, oricâte planuri am avea și oricâte demersuri am începe, e bine uneori să ne bucurăm de moment și de ceea ce avem. Am citit povești și am cântat, am discutat despre Sărbătoarea Castanelor și ce am putea să îmbunătățim la ea în următorii ani, am vorbit despre parcuri, piste de biciclete și locurile de joacă din oraș. Le mulțumesc celor mici pentru vizită, profesoarelor Andra Andrean și Georgiana Moldovan pentru cum înțeleg să îi îndrume și să le insufle spiritul civic pe care, din păcate, mulți dintre cei mari l-am pierdut pe drum”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.
Consiliul Local Baia Mare ”invadat” de micuți!
