Începe al doilea sezon de ciupercărit. Nu știi, nu pune mâna!

Debutează cel de-al doilea sezon de ciupercărit, sunt primele semne bune. În zona de nord a Maramureșului, peste Gutâi, este deja o ofertă interesantă, în partea de sud începe să se ivească una alta. Mare, mare atenție, însă! O decizie greșită, luată „de poftă”, îți poate schimba viața.
Un administrator de grup de ciupercari de pe Internet anunța zilele trecute că a oprit o pereche foarte fericită care pleca spre casă cu două găleți pline de champignoane cu lamele albe, mortale. Despre asta vorbim. Dar să dezvoltăm. Odată cu apariția hribilor, sunt deja și roșiaticele Amanita muscaria, halucinogene și chiar otrăvitoare consumate în cantitate mare. În acea familie sunt două feluri delicioase-cucii și crăițele, dar alte 4-5 feluri mortale și două halucinogene. Mai bine nu! Au apărut în câmp Piciorul căprioarei/Pălăria șarpelui, delicioase ca șnițel, dar în păduri sunt suratele lor mai mici, Lepiota, unele foarte otrăvitoare. Încep să apară ici-colo ghebe, mare atenție la ele, o seamă sunt de-a dreptul mortale, fără drept de apel! La fel, între hribi sunt nu doar cei de mare valoare, cât și otrăvitori, la fel alții amari sau fără valoare culinară. Chiar și în familia Ramaria a Crestei Cocoșului e una ce provoacă diaree și dizenterie. Dintre oițe, la fel, vestea bună e că a fost frig și nu prea mai sunt, dar oricum feriți-vă de bureții porcești, ce aduc mult cu hribii, dar au lamele și pete urâte pe pălărie. Până și pleurotusul, dacă apare după șocul termic, poate fi confundat cu fatala Aripi de înger.
Nu vă încredeți în forumuri și în cunoscători de duzină…am văzut pe Internet „sfaturi” de omorât oameni. La fel, și aplicațiile de telefon dau rateuri și pot genera gafe ce vă pot costa. Nu cunoști, nu culegi. Nu ești sigur, lași acolo, viața e mai importantă decât burta plină!
