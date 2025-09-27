Insulele ecologice digitalizate supraterane din Sighetu Marmaţiei se dau în folosință

În calitate de beneficiar, Primăria Sighetu Marmației aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în curând, vor fi date în folosință beneficiarilor, respectiv locatarilor din zonele arondate, insulele ecologice digitalizate pentru colectarea deșeului menajer.
Acestea fac parte din cadrul proiectului ”Insule ecologice digitalizate în Municipiul Sighetu Marmației”, finanțat de Ministerul Mediului prin PNRR, care are ca obiectiv achiziția și amplasarea a 45 de insule ecologice digitalizate supraterane. Insulele ecologice sunt compuse din cinci containere pentru toate cele cinci fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, containerele de colectare selectivă.
Beneficiarii direcți ai acestor insule vor avea acces la containerele de colectare selectivă pe bază de cartele sau aplicație mobilă instalată pe telefon, ceea ce va împiedica depozitarea deșeurilor în alte locuri decât în cele special amenajate, amplasate în proximitatea locuințelor cetățenilor. Fiecare insulă va deservi în jur de 200 de locuitori. Echipamentele utilizează o soluție avansată de gestionare a deșeurilor care integrează un sistem de acces pentru cetățeni: monitorizarea cantității deșeurilor aruncate de fiecare individ, măsurarea gradului de umplere în timp real al pubelelor și transmiterea regulată a tuturor informațiilor prin tehnologia 5G către o platformă online. Fiecare cetățean, beneficiar al containerelor ecologice, va primi un card prin care obține acces la punctele de colectare a deșeurilor.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.501.100 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 525.231 lei, rata de finanțare acordată prin PNRR fiind de 100%, din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.
