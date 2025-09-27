În această perioadă, în Comuna Cicârlău se desfășoară lucrări de introducere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe mai multe străzi: Trandafirilor, str. Vii, str. Sub Deal și Cicârlăuț.
Echipele de muncitori sunt în teren pentru a finaliza aceste lucrări cât mai curând posibil, astfel încât fiecare gospodărie să beneficieze de condiții moderne de trai. Toți locuitorii sunt îndemnați să fie atenți la semnalizările rutiere temporare și să respecte restricțiile de circulație impuse în zonele unde se execută lucrările. Accesul auto poate fi limitat sau deviat temporar. Aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea comunei și pentru creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Totodată, în cadrul celuilalt proiect aflat în desfășurare, au fost finalizate analizele apei provenite din noua stație de tratare, iar rezultatele confirmă că apa este potabilă și corespunde tuturor normelor de calitate. Însă primăria face un apel către cetățenii care au branșamentele realizate până la poartă să finalizeze cât mai curând racordarea la rețea, astfel încât să se poată porni sistemul de alimentare cu apă în cel mai scurt timp posibil. Este esențial să existe consumatori conectați pentru ca stația de tratare să funcționeze în parametri optimi.
Introducerea rețelelor de apă și canalizare în Cicârlău
