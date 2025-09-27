Nu știm exact ce se lucrează pe drumul național Baia Mare-Târgu Lăpuș, dar zilele trecute traficul era restricționat pe un sens.
Cel puțin nu se cosea… Reamintim că modernizarea acelui drum s-a făcut cu tehnica fundaţiei pe strat tasat de nisip, total nepotrivit în zonă de munte, cu ape pluviale, ba în cazul zonei Pietriș a unei zone carstice cu adevărate pârâuri subterane ce spală rocile calcaroase, prin subteran. De unde și valurile de pe drumul național, pe alocuri.
Lucrări la DN, pe Pietriș
