Măsuri de protecţie adoptate la panta de la Dura după un accident tragic de circulaţie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ia măsuri în urma accidentului grav de circulație, produs recent pe panta de la Dura, când două persoane și-au pierdut viața. Astfel, în curând, se vor instala despărțitoare de protecție rigide între cele două sensuri de mers.

Compania de administrare a infrastucturii rutiere, în subordinea căreia se află tronsonul respectiv, a transmis această informare oficială după ce a primit o petiţie de la un băimărean care a semnalat că e nevoie să fie luate măsuri pentru ca în viitor să fie evitate astfel de tragedii. Și primarul Băii Mari, Doru Dăncuş, a dat asigurări că problema va fi rezolvată în cel mai scurt timp: ”Am vorbit cu domnul director Cecan de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj și i-am cerut ca pe porțiunea de drum administrată de CNAIR să coboare cu acele limitatoare de benzi până la intrarea în Municipiul Baia Mare. Mi-a promis că se ocupă de problemă, însă soluția tehnică exactă încă nu a fost stabilită. Se poate merge pe separatoare din beton sau cu separatoare din plastic, umplute cu apă sau nisip, ori pot fi separatoare ca la autostrăzi, cu semnalizare luminoasă. I-am adresat invitația domnului director Cecan să vină în Baia Mare și zilele acestea să mergem să vedem la fața locului exact ce ar trebui făcut. Însă proiectul este în lucru și cu siguranță că îl vom pune în practică în timpul cel mai scurt”, a arătat Doru Dăncuș, primarul de Baia Mare.