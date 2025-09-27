Minaur are deplasare ușoară, CSM Sighet joacă cu liderul

CS Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației joacă în etapa de la finalul săptămânii, a șasea, în deplasare. Ambele sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 17.
Echipa din municipiul reședință de județ întâlnește lanterna roșie Sticla Arieșul Turda, singura formație din Seria 8 care încă nu a acumulat vreun punct și are un golaveraj dezastruos – 2-17. Băimărenii se află, în schimb, pe locul secund, cu 12 puncte, trei mai puțin decât liderul, și vizează a treia victorie consecutivă. Șansele sunt extrem de mari, dacă observăm pozițiile din clasament ale combatantelor, dar și a obiectivelor diametral opuse.
CSM Sighetu Marmației are parte însă de un meci extrem de complicat în fieful liderului Unirea Tășnad. Nou promovata are maximum de puncte și este favorită la punctele puse în joc. Maramureșenii vor însă să continue seria rezultatelor pozitive și, implicit, a menținerii în zona de play-off, în acest moment formația antrenată de George Zima aflându-se la egalitate cu Sănătatea Cluj, echipa de pe locul 4, ultima poziție eligibilă pentru accederea în angrenajul echipelor cu pretenții la promovare.
