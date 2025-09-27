Minaur vrea să rămână invincibilă și după etapa cu Poli Timișoara

CS Minaur întâlnește duminică, 28 septembrie, în deplasare, pe SCM Politehnica Timișoara. Disputa debutează la ora 17.30 și contează pentru etapa 4 din Liga Zimbrilor.
Față de alte sezoane, CS Minaur nu mai este favorită certă, Politehnica Timișoara fiind o echipă schimbată. Cu un antrenor nou, în persoana lui George Buricea, dar și cu jucători de națională transferați, de la CSM Constanța, iar în acest context Poli se anunță un adversar care va pune reale probleme în acest sezon. Dacă ne raportăm strict la faptul că ambele echipe au evoluat împotriva celor de la CSU Suceava, unde și-a câștigat punctele doar Minaur, atunci echipa noastră este îndreptățită să se gândească la victorie. Doar că aceste comparații nu sunt atât de elocvente, fiecare meci are desfășurarea lui, ca atare considerăm că meciul cu Poli este extrem de greu pentru băimăreni.
Poli este înaintea acestei confruntări pe locul 4, cu 4 puncte, iar Minaur ocupă poziția secundă și este alături de liderul din Buzău neînvinsă, cu 5 puncte.
Meciul de duminică va fi arbitrat de M. Drăghici și V. Dragut din Vrancea, iar observator este S. Ciurea din Craiova.
Etapa 4
Sâmbătă, 27 septembrie: Dinamo București – CSM Sighișoara (ora 18).
Duminică, 28 septembrie: Universitatea Cluj-Napoca – CSM București (ora 16); SCM Politehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare (ora 17.30); HC Buzău – AHC Potaissa Turda (ora 17.30, Pro Arena); CSM Constanța – CSM Vaslui (ora 18). CSU Suceava stă.
