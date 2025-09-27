Tot mai triste personaje în zona publică. Oare ce ne scapă?

Indiferent că vorbim de Maramureș, România, Europa sau Terra, odată cu scăderea nivelului NOSTRU de educație, inteligență, echilibru, determinare, a scăzut evident și a celor ce ies în față. O serie recentă de evenimente și reacțiile politicienilor și a liderilor la ele ne fac să ne cutremurăm, ne duc iar cu gândul la filmul Idiocracy, din ce în ce mai actual. Dureros e că se petrece la orice nivel.

La noi. O tanti de la Poștă a furat titluri de Stat de aproape un milion de lei, dar toată lumea îi plânge de milă că avea salariu mic și o boală gravă. Cum ar veni, furtul e justificat numai când ești foarte amărât sau ai imunitate. Parlamentul României cheltuie anul acesta un milion de lei lunar cu angajații, consilierii, șoferii. 1,2 milioane euro în primele șase luni. Iar partidele ce primeau anul trecut 387 milioane de lei de la Stat ca subvenții și promiteau că devin decente, au luat deja anul acesta 174 milioane lei și nu vor să justifice o parte, o secretizează. Avem 700 de persoane ce cumulează pensia cu salariul în armată, nu luptători de commando, nu operatori de drone ci generali. Apele Române au 150 de angajați pensionari, retrași și reangajați, clar toți superutili, probabili scafandri. Între timp, în zona privată, 1000 de români rămân lunar fără loc de muncă, din cauza rentabilizării de teama crizei, scrie Adevărul. Foștii șefi Hidroelectrica pleacă, dar iau 24 de salarii lunare brute drept compensație, salarii de-ale lor, nu de-ale noastre! O autostradă de la noi e gata, doar că firma bulgară a greșit sudurile la poduri, au sudat cu castraveciori și nu se poate da în folosință, iar noi sudori n-avem, sunt pe schele, prin lume! Președintele nostru matematician descleștează fălcile deja la fel de rar ca anteriorul, dar și când zice…”Se puteau face altfel”, despre măsurile luate de guvernul Bolojan. Știm, șefu’, știm, ba se puteau face de 20 de ani încoace. Da’ tu vrei să fii Președinte Constatator sau ce?

În Europa. Toată lumea are boală pe „scroafa de Ursula”, care ne face și ne drege. Ca o paranteză, Orban vecinul vorbește de o împărțire în trei a Ucrainei, o zonă ucraineană, una rusă și una demilitarizată. Poate chiar vrea o felie. Între timp, Ursula iese public, huiduită de „patrioți” de toate nea­murile și prezintă planurile unei noi Europe. Anunță un program de zid de drone cu Ucraina, către Europa. Anunță o monedă euro digitală, reducerea birocrației. Anunță planuri de reciclare și a unei economii circulare. Anunță o piață unică reală în finanțe, energie și telecomunicații, nu cu două viteze, nu cu frați mai mici și mai amărâți. „Scroafa de Ursula”, așa-i? Între timp, s-au găsit dovezi a unei tabere la Marea Neagră cu copii ucraineni răpiți de ruși, care asamblează drone. Netanyahu transformă Gaza în moloz, dar arată obrazul europenilor ce recunosc Statul Palestinian ce amenință existența Israelului. Și iar ajungem la Marele Portocaliu, pentru că e într-o perioadă bună. E drept, era nervos…s-a dus la ONU și i-au oprit atât liftul, cât și prompterul, a trebuit să vorbească liber, 45 de minute de aberații în loc de 15 de pe foaie. Aflăm că țările europene sunt de rahat pentru că lasă liberă migrația, că încălzirea globală e o țeapă, paracetamolul provoacă autism la copii, alte și alte aberații.

Iar noi, din păcate, noi, Poporul, nu suntem în stare să alegem între Firesc și Bullshit, între ce zic cercetătorii, medicii, oamenii de știință și fel de fel de guru și vizionari. Și ne costă deja.