Conform ultimelor informații transmise de Aeroportul Internațional Maramureș, două dintre cele mai solicitate curse către destinații de vacanță își vor încheia curând operarea.
Ultimul zbor programat spre Antalya, Turcia, este pe 29 septembrie 2025. Destinația a fost operată pe parcursul sezonului de companiile aeriene: Tailwind Airlines, TAROM, Corendon Airlines și MGA Airlines, cu o frecvență de 5 zile pe săptămână: luni, marți, joi, vineri și sâmbătă. A doua destinație menționată este Heraklion, Creta (Grecia). Ultimul zbor programat spre destinație este pe data de 3 octombrie 2025. Ruta a fost asigurată aici de compania aeriană Corendon Airlines, cu o cursă săptămânală, în ziua de vineri.
Ultimele două zboruri spre destinații de vacanță din acest sezon
