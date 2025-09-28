O seară Retro la Festivalul Frumuseţii din Baia Mare

Kaira Models organizează în 2 octombrie, de la ora 19, la Hotel Magus (strada Dura nr. 4, Baia Mare), unul dintre cele mai elegante evenimente ale anului – Baia Mare Beauty Fest, aflat la cea de-a III-a ediție. Sub tema „Retro”, se anunță o seară de neuitat în care rafinamentul, frumusețea și eleganța epocilor trecute vor prinde din nou viață.

Organizatorii au pregătit: defilări spectaculoase cu modele Kaira Models în ținute retro; atmosferă vintage, cu decoruri și muzică specifice perioadelor Retro; o incursiune vizuală și artistică în farmecul unei epoci care nu moare niciodată. Pe lista invitaţilor figurează mai multe nume îndrăgite din lumea modei.

Robert Stanca este un artist pasionat de frumusețe și artă care îmbină creativitatea cu tehnicile profesionale pentru a oferi machiaje ce transmit încredere, rafinament și unicitate. De la machiaje de zi sau de seară, până la cele dedicate evenimentelor speciale sau ședințelor foto, Robert își propune să pună în valoare personalitatea fiecărei cliente. La Baia Mare Beauty Fest 2025, modelele de pe scenă vor purta amprenta stilului său, un mix perfect între profesionalism și emoție artistică.

Cu o chemare autentică pentru lumea frumosului, Ioana Maria Buda își dorește să aducă pe chipul fiecărei femei fericire, naturalețe și strălucire. Serviciile sale pun în valoare frumusețea exterioară, dar și încrederea interioară, pentru că frumusețea adevărată se simte și se reflectă. Pe lângă activitatea sa de make-up artist și cosmeticiană, Ioana și-a descoperit și vocația de trainer, oferind cursuri prin care formează și inspiră alți pasionați ai frumosului, care se află la început de drum.

Pregătită pentru noi provocări și prezentă în echipa de stilizare a evenimentului, Andrea Cupşa Hairstylist aduce o stilizare clasică și elegantă. De la tunsori moderne și coafuri cu bun-gust, până la tratamente care redau sănătatea și strălucirea părului, Andrea îmbină atenția la detalii cu dragostea pentru frumusețe, pentru a crea lookuri ce pun în valoare unicitatea fiecărei persoane.

Mădălina Valeria Pode va face parte din echipa de stilizare a evenimentului. Este un artist al machiajului pentru care frumusețea, arta și cunoașterea sunt surse nesfârșite de inspirație. Cu o experiență de peste 12 ani în domeniu, Mădălina aduce mai mult decât tehnică – aduce creativitate, sensibilitate și bucuria de a face femeia să zâmbească.

Una din invitatele speciale va fi artista de muzică populară și stilist vestimentar, Anda Horoba, apreciată pentru talentul și autenticitatea sa. Anda este o prezență care inspiră prin curaj, ambiție și eleganță, reușind să îmbine armonios tradiția folclorică cu o viziune modernă asupra frumuseții și autenticității. Ca artistă, transmite emoție și adevăr prin cântecele sale, iar ca stilist vestimentar crede cu tărie că hainele pot vorbi înaintea cuvintelor, dezvăluind personalitatea și sufletul celui care le poartă, transmit organizatorii. Un recital special la saxofon va susţine şi talentatul Dorin Filip. Vor fi interpretate la saxofon piese cu parfum coffee vintage, perfect armonizate cu tema evenimentului: moda retro și frumusețea clasică. Bilete pentru eveniment sunt disponibile la adresa: https://gopass.ro/…/baia-mare-beauty-fest-editia-a-iii-a/.