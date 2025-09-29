Aproape 200 de garaje din Sighetu Marmației demolate pentru noi locuri de parcare

În Cartierul Constructorului din Sighetu Marmației a început un nou proiect de investiții, inspirat din altul, pilot, implementat în municipiu. Cert este că la finalizarea lui, va transforma radical întreaga zonă.

Partea mai puțin bună pentru unii localnici este că, pentru ca investiția să se materializeze, a fost nevoie să dispară aproape 200 de garaje. ”După cum bine știți, proiectul pe care îl derulăm este inspirat din succesul modelului pilot de sistematizare pe orizontală a cartierului Bogdan Vodă, iar obiectivul nostru principal este de a transforma și acest cartier într-un loc mai modern, mai funcțional și mai plăcut pentru toți locuitorii. Din cele 180 de garaje care făceau parte din vechea structură a cartierului, majoritatea au fost demolate, iar în locul lor vor apărea locuri de parcare noi și zone verzi care vor revitaliza întreaga zonă. Prin hotărâre de Consiliu Lo­cal a fost aprobată și casarea centralei termice situată în cartier, urmând ca după obținerea autorizației să trecem la demolarea acestei construcții ce se află într-o stare avansată de degradare. Aceste schimbări vor îmbunătăți aspectul cartierului, dar în același timp vor contribui și la un trai mai confortabil și mai plăcut pentru fiecare. Implementarea acestui proiect presupune un efort comun, iar rezultatele vor fi vizibile în curând. În această perioadă, efectuăm lucrări de igienizare și aducere la nivel a terenului. Vă asigur că, pe măsură ce lucrările avansează, voi urmări îndeaproape respectarea calității și a termenelor stabilite”, a punctat Vasile Modovan, primarul din Sighetu Marmației.