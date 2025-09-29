Asfaltări în derulare în întreg orașul Sighetu Marmaţiei

Muncitorii lucrează la foc automat la asfaltarea străzilor din Sighetu Marmației. Zilele trecute, au turnat stratul de uzură pe strada Locul Târgului. Totul se realizează ca parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a rețelei de infrastructură urbană, finanțat prin Programul Național Anghel Saligny.

Proiectul vizează practic modernizarea integrală a 7 străzi importante din oraș, după cum urmează: Zimbrului; George Barițiu; Eroilor; Gării (de la intersecția cu Nicolae Titulescu până la intersecția cu Rodnei); Locul Târgului; Pintea Viteazul (de la intersecția cu Iuliu Maniu până la intersecția cu Nicolae Titulescu); Corbului. Până la această dată au fost finalizate străzile: George Barițiu, Zimbrului, Pintea Viteazul și Eroilor. Se lucrează în prezent pe străzile: Gării, Locul Târgului și Corbului. Lungimea totală a străzilor reabilitate este de aproximativ 6.600 metri, iar lucrările nu se opresc doar la refacerea carosabilului. Sunt reabilitate trotuarele, zonele verzi și acolo unde spațiul permite se amenajează locuri de parcare.

Valoarea totală a investiției este de 18.810.360 lei, un pas important spre un oraș mai accesibil, mai curat și mai sigur pentru toți cetă­țenii. Până la finalul lunii decembrie a acestui an se vor finaliza lucrările la întregul lot de străzi cuprins în acest proiect.