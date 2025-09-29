Bănățenii ne-au administrat primul eșec

SCM Politehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare 30-27 (13-14)

CS Minaur Baia Mare a suferit prima înfrângere în Liga Zimbrilor. Duminică după-amiază, în cadrul rundei 4, echipa noastră a cedat în deplasarea de la SCM Politehnica Timișoara cu 30-27 (13-14) și a picat pe locul 4.

Oaspeții au plecat la Timișoara cu gânduri mari și jocul le-a dat speranțe timp de 50 de minute, după care gazdele au forțat victoria și au reușit-o în cele din urmă.

Credem că momentul cheie al jocului s-a derulat în minutul 44, minut în care am efectuat o schimbare greșită prin Nagy și cum era a treia, acesta a primit cartonașul roșu. La acea fază am avut și jucător eliminat și am pierdut și atacul, conform regulamentului acesta revenind timișorenilor. Am fost egalii Politehnicii până în minutul 50, la scorul de 24-24, după care bănățenii se desprind la trei goluri – 28-25 (56), avantaj concretizat și la finalul celor 60 de minute – 30-27.

Minaur este acum pe poziția 4, cu 5 puncte, iar în etapa viitoare stă.

Sala sporturilor “Constantin Jude” din Timișoara. Arbitri: Marian Adrian Drăghici – Ionuț Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator FRH: Ștefan Ciurea (Craiova). Aruncări de la 7 m: 5-8 (transformate: 4-7; au ratat: Manojlovic, respectiv Kozakevych). Minute de eliminare: 10-10 (în min. 44 Nagy a fost descalificat pentru trei eliminări).

Politehnica Timișoara: Dan Vasile (10 intervenții, a apărat un 7 m), Pal – Andrei, A. Dedu, Denysov 1, Ponciano 3, Sadoveac 4, Kraljevic 2, Szasz 1, Nikolic, Manojlovic 9 (4 din 7 m), Ravnic 3, Fenici 1, Trif, Nantes 1, Vujacic 5. Antrenor: George Buricea.

CS Minaur Baia Mare: Terekhov (6 intervenții), D. Makaria (a apărat un 7 m) – Nagy 2, Stanciu (nu a jucat), T. Botea 3, Pavlov, Cumpănici 3, Kotrc 4, Kozakevych 8 (7 din 7 m), E. Pop 4, Vujic 1, Da Silva Mollino 1, Fotache 1, L. Sabou (nu a jucat), Ardelean (nu a juxcat), Barbul (nu a jucat). Antrenori: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop.

Rezultate etapa 4: Dinamo București – CSM Sighișoara 39-29; Universitatea Cluj-Napoca – CSM București 23-27; SCM Politehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare 30-27; HC Buzău – AHC Potaissa Turda 29-26; CSM Constanța – CSM Vaslui 34-36. CSU Suceava a stat.

