Calendarul evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Calendarul de administrare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025-2026 a fost publicat în Monitorul Oficial. Evaluarea Națională de la clasa a II-a începe pe 12 mai, cea de la clasa a IV-a pe 19 mai, iar elevii de clasa a VI-a vor avea prima probă a evaluării pe 26 mai 2026.

Calendar Evaluare națională 2026 clasa a II-a:

12 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – Limba română;

12 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – Limba maternă;

13 mai 2026 – Limbă și comunicare – citit – Limba română;

13 mai 2026 – Limbă și comunicare – citit – Limba maternă;

14 mai 2026 – Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – citit – Limba română pentru minoritățile naționale

Calendar Evaluare națională 2026 clasa a IV-a:

19 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale;

20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;

21 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba maternă;

Calendar Evaluare națională 2026 clasa a VI-a:

26 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale;

27 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;

28 mai 2026 Limbă și comunicare – Limba maternă.

Rezultatele evaluărilor de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului. Raportul școlii trebuie elaborat în maximum cinci zile de la finalizarea evaluării, iar inspectoratele școlare au la dispoziție șapte zile de la încărcarea datelor pentru a redacta raportul județean.