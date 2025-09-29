Clădirea școlii gimnaziale din Leordina, modernizată din temelii

În această perioadă s-au efectuat lucrări de execuţie a proiectului ”Creşterea Eficienţei Energetice şi Gestionarea Inteligentă a Energiei în Clădirile Publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ la Şcoala Gimnazială Nr.1- Comuna Leordina”.

Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă, în proporţie de 92,26 % din valoarea cheltuielilor eligibile, acordată de către Administraţia Fondului de mediu. Cuantumul total al investiției a ajuns la 2.000.000 de lei. În cadrul execuției s-au efectuat lucrări de efiecientizare energetică care constau în izolație exterioară cu vată bazaltică, schimbarea acoperișului, schimbarea geamurilor cu unele din aluminiu. De asemenea, s-a înlocuit toată partea electrică și sistemul de încălzire cu o centrală nouă pe peleți. Lucrările interioare au presupus: finisaje, tâmplărie aluminiu, reparații la tencuieli interioare, vopsire interior exterior, glet aplicat pe tencuieli, uși aluminiu la fiecare clasă, schimbare parchet, schimbare echipamente electrice și grupuri sanitare complet noi.