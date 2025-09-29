În această perioadă s-au efectuat lucrări de execuţie a proiectului ”Creşterea Eficienţei Energetice şi Gestionarea Inteligentă a Energiei în Clădirile Publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ la Şcoala Gimnazială Nr.1- Comuna Leordina”.
Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă, în proporţie de 92,26 % din valoarea cheltuielilor eligibile, acordată de către Administraţia Fondului de mediu. Cuantumul total al investiției a ajuns la 2.000.000 de lei. În cadrul execuției s-au efectuat lucrări de efiecientizare energetică care constau în izolație exterioară cu vată bazaltică, schimbarea acoperișului, schimbarea geamurilor cu unele din aluminiu. De asemenea, s-a înlocuit toată partea electrică și sistemul de încălzire cu o centrală nouă pe peleți. Lucrările interioare au presupus: finisaje, tâmplărie aluminiu, reparații la tencuieli interioare, vopsire interior exterior, glet aplicat pe tencuieli, uși aluminiu la fiecare clasă, schimbare parchet, schimbare echipamente electrice și grupuri sanitare complet noi.
Clădirea școlii gimnaziale din Leordina, modernizată din temelii
