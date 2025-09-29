În Borșa începe construcția teraselor belvedere și a observatorului astronomic la 1.700 m altitudine!

Un nou vis prinde contur în Borșa turistică. Astfel, în inima Munților Rodnei, deasupra orașului, la 1.700 de metri altitudine, începe construcția unuia dintre cele mai așteptate proiecte turistice din zonă – un loc unde natura, aventura și cerul înstelat se vor întâlni într-o experiență de neuitat.

Cu o finanțare europeană de 2,5 milioane de euro, administrația locală anunță că au demarat lucrările pentru amenajarea teraselor belvedere, a unui refugiu montan modern și a unui centru Salvamont – un adevărat punct de sprijin pentru toți iubitorii muntelui. În același loc va fi montat și un observator astronomic, care va transforma acest colț de rai într-un magnet pentru vizitatori, pasionați de stele și ceruri limpezi. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, însă constructorul promite că porțile acestui nou obiectiv se vor deschide încă din sezonul estival al anului 2026.