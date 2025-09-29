Un nou vis prinde contur în Borșa turistică. Astfel, în inima Munților Rodnei, deasupra orașului, la 1.700 de metri altitudine, începe construcția unuia dintre cele mai așteptate proiecte turistice din zonă – un loc unde natura, aventura și cerul înstelat se vor întâlni într-o experiență de neuitat.
Cu o finanțare europeană de 2,5 milioane de euro, administrația locală anunță că au demarat lucrările pentru amenajarea teraselor belvedere, a unui refugiu montan modern și a unui centru Salvamont – un adevărat punct de sprijin pentru toți iubitorii muntelui. În același loc va fi montat și un observator astronomic, care va transforma acest colț de rai într-un magnet pentru vizitatori, pasionați de stele și ceruri limpezi. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, însă constructorul promite că porțile acestui nou obiectiv se vor deschide încă din sezonul estival al anului 2026.
În Borșa începe construcția teraselor belvedere și a observatorului astronomic la 1.700 m altitudine!
