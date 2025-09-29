Lucrările la Pasajul Italsofa sunt în grafic

Zilele trecute a avut loc o ședință de lucru la care au participat cei care manageriază proiectul de la Pasajul Italsofa, antreprenorul, inginerii și echipa Consiliului Județean.

S-au purtat discuţii despre locurile unde trebuie îmbunătățită execuția și despre problemele care pot apărea. Cea mai importantă situație rămâne pe strada Dumbravei, unde linia de înaltă tensiune afectează traficul. Societatea Electrica trebuie să înlocuiască stâlpul pentru a ridica linia, iar această procedură va dura. Din acest motiv există posibilitatea ca doar breteaua spre Dumbravei să fie întârziată. În rest, toate celelalte trei direcții: spre Coaș, Baia Mare și strada Europa sunt în grafic. Urmează lucrările de hidroizolație la pod, apoi execuția și finalizarea rampelor de acces. În maximum trei săptămâni va fi turnat primul strat de asfalt pe pod, din totalul de trei. Până la sfârșitul lunii noiembrie pasajul va fi finalizat, dă asigurări preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.