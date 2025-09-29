Scandalul medicamentelor care ar cauza autism se extinde și-n Maramureș

Asociațiile de autism iau atitudine

Asociațiile de autism din România vin cu precizări legate de discuțiile din spațiul public, conform cărora paracetamolul sau anumite vaccinuri ar fi responsabile pentru ”declanșarea” autismului la copii. Aceștia spun că astfel de afirmații, care nu se bazează pe dovezi științifice, nu fac decât să creeze panică și teamă în rândul părinților.

”În ceea ce privește afirmațiile apărute în spațiul public despre paracetamol sau alte substanțe comune care ar cauza autism, trebuie subliniat că nu există studii solide care să le demonstreze. Declarațiile hazardate de acest fel pot genera frică, vinovăție și stigmatizare în rândul părinților. Este esențial să ne bazăm deciziile medicale și intervențiile pe dovezi științifice, nu pe speculații sau mesaje populiste. Și, tot bazat pe studii științifice solide realizate până în prezent, este clar și indiscutabil că vaccinurile nu provoacă autism, iar afirmațiile contrare nu au nicio ancoră în realitatea științifică. Zeci de cercetări mari, care au urmărit sute de mii de copii pe perioade îndelungate, nu au identificat nicio legătură între vaccinuri – inclusiv MMR (rujeolă, oreion, rubeolă) – și dezvoltarea TSA (n. red. tulburarea de spectrul autist). În plus, nu există dovezi că vaccinurile «activează» mutațiile genetice; autismul se dezvoltă în creier încă din perioada prenatală și nu poate fi declanșat de o simplă expunere la un vaccin sau un medicament. Confuzia apare pentru că simp­tomele TSA devin vizibile între 1 și 3 ani, exact perioada în care copiii primesc majoritatea vaccinurilor”, a declarat Daniela Bololoi, președinte Help Autism.

În Maramureș, conducerea Asociației Autism Baia Mare precizează că o parte din părinții care au copii cu autism deja s-au ”imunizat” la astfel de teorii. De-a lungul timpului, au fost confruntați cu diverse discuții de acest fel și au ajuns să nu le mai dea importanță. Probleme ar putea să apară însă în rândul părinților care au aflat recent de acest diagnostic.

”Noi suntem o Asociație din 2008 și de-a lungul anilor au fost tot felul de știri vehiculate, noi știm foarte bine că există medici, știință și cercetare și tot ce vine pe lângă abordăm cu maximă precauție. Asta este abordarea noastră. Pentru părinții noi, la început de drum, unde este deja foarte multă durere și vinovă­ție, când vine o abordare de acest fel, mama se gândește ce a făcut și se întreabă de ce copilul ei este așa. Este foarte dureros. Dar noi știm foarte bine cum să liniștim părinții și ce să le spunem. Mulți spun că nu au avut cazuri în familie și atunci li se explică ce înseamnă genetica, partea de ereditate și noi colaborăm cu medici care pot să le explice cu maximă competență despre ce este vorba. Eu, personal, ca vicepreședinte al asociației, am auzit atâtea că am cumva imunitate. Eu personal nu mai răspund la toate aberațiile acestea, pentru că este pierdere de timp. Legat de partea de paracetamol, nu avem niciun părinte care să ne întrebe ce părere avem despre. Ideea la noi este ce putem să facem pentru copil”, a declarat Andreea Iațu, vicepreședintele Asociației Autism Baia Mare.