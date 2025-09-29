Şefii de promoţie din gimnazii şi licee, premiaţi de Consiliul Judeţean

Consiliul Judeţean Maramureş a organizat a IV-a ediţie a evenimentului „Maramureșul susține performanța”. Cu această ocazie au fost premiaţi șefii de promoție din gimnazii și licee de la finalul anului școlar 2024 – 2025.

„Împreună cu colegii din executivul Consiliului Județean și cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, am premiat acești tineri minunați și le-am transmis recunoștința noastră. Mulțumesc tuturor consilierilor județeni care au înțeles că, deși trecem printr-o perioadă dificilă pentru buget, educația nu are preț și niciun sacrificiu nu este prea mare pentru cei mai merituoși dintre tinerii generației lor. Felicit profesorii care i-au format și, în mod special, părinții care i-au susținut la fiecare pas”, a transmis conducerea Consiliului Judeţean Maramureş.