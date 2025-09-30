Săptămâna trecută, asistenții medicali comunitari din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare împreună cu reprezentanții Asociației „Pentru Sănătate, Educație și Familie” au fost prezenți în zonele circulate ale orașului pentru a oferi băimărenilor recomandări personalizate privind nutriția, activitatea fizică și prevenirea bolilor cronice. Aceștia au fost prezenți pe bd. Unirii, str. Gării, str. V. Alecsandri, bd. Independenței și bd. Regele Mihai I.
”Cetățenii au beneficiat de o serie de măsurători și teste gratuite, printre care: verificarea tensiunii arteriale, determinarea indicelui de masă corporală (IMC), evaluarea nivelului de oxigenare cerebrală și a saturației de oxigen și alte investigații orientative pentru identificarea timpurie a factorilor de risc.
Aceste inițiative nu se limitează doar la depistarea precoce a posibilelor afecțiuni, ci pun accent și pe educația pentru sănătate, promovând astfel adoptarea unui stil de viață echilibrat și sustenabil. Prin aceste activități, se consolidează legătura dintre profesioniștii din domeniul medical și comunitatea locală, contribuind la creșterea calității vieții cetățenilor din municipiul Baia Mare”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.
Cetățenii din Baia Mare și-au putut testa gratuit tensiunea sau saturația de oxigen
