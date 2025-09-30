Discuții aprinse pe tema unei pășuni din comuna Recea

În ultima ședință de colegiu prefectural, primarul comunei Recea a venit în fața Instituției Prefectului cu o problemă legată de o pășune închiriată unui cetățean, pășune care însă nu este îngrijită corespunzător.

În acest sens, autoritatea locală a primit adrese inclusiv din partea Gărzii de Mediu, dar au existat și reclamații scrise din partea cetățenilor. De cealaltă parte însă, verificările în teren efectuate de reprezentanții APIA nu au scos nimic problematic la iveală, spune edilul Alexandru Ardelean.

„Avem o pășune în intravilanul satului Săsar, la limita intravilanului, practic aproape de casele de locuit. Primăria Recea a închiriat acum 8 ani de zile pășunea unui cetățean, care în toată această perioadă n-a curățat-o și nu i-a făcut nimic. Am primit o adresă de la Garda Națională de Mediu, de la Instituția Prefectului, adrese scrise de la cetățeni, care spun că nu este în regulă și m-am adresat APIA. S-a dispus o verificare în teren și în urma ei avem raportul de verificare în care nu se constată absolut nimic, adică totul este în regulă. Adică nu există acolo nicio tufă, totul e curățat. Eu, ca primar al unei comune, sunt abilitat să anulez contractul respectiv de închiriere, dar cum s-o fac când am adresa unui organ de specialitate, care îmi spune că totul este în regulă? Pot să anulez contractul sau nu, în condițiile în care respectivul vine în consiliul local și spune că APIA a făcut controale în fiecare an și totul este în regulă? Garda de Mediu, Prefectura și cetățenii îmi spune că nu este în regulă. Eu, ca autoritate locală, ce să fac?”, spune Alexandru Ardelean, primarul comunei Recea.

Conducerea APIA a precizat că se va repeta controlul, deoarece anumite aspecte, precum încărcătura cu vegetație, nu au fost luate în considerare în momentul verificării.

”Există un grad de încărcare cu vegetație nedorită, aici pot să-mi asum o responsabilitate și o să repetăm controlul. Colegii nu au consemnat gradul de încărcare cu vegetație. Ce au văzut au consemnat. Nu s-au luat în considerare toate aspectele. Ca să reziliați acest contract sau să-l anulați prin instanță, este de competența dumneavoastră. Ceea ce a spus Garda de Mediu, cred că s-a referit la ambrozie, dacă nu mă înșel. Raportul nostru este unul preliminar și nu este încă finalizat. Fermierul respectiv nu a fost nici penalizat, nu s-a luat încă nicio decizie în cazul respectiv. Sunt probleme, într-adevăr. Dacă ne scapă nouă ceva și nu fac bine inspectorii de la control, suntem dispuși să repetăm controalele”, a declarat Ioan Urs, directorul APIA Maramureș.